OM: stel uit Klazienaveen en oud-Emmenaar verdienen miljoenen met illegale handel in erectiepillen

Twee mannen van 43 en 58 jaar uit respectievelijk Papendrecht en het Duitse Sustrum-Moor hoorden vandaag 32 maanden celstraf tegen zich eisen vanwege de illegale handel in het verboden potentiemiddel Kamagra. Voor twee medeverdachten, een 53-jarige man en een 48-jarige vrouw uit Klazienaveen, kwam het neer op een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en 240 uur werkstraf elk.

De vermeende winst - het Openbaar Ministerie schat die op ruim 7,5 miljoen euro - moet als crimineel geld worden gevorderd. Na aftrek van allerlei kosten en belastingen komt dat volgens de officier van justitie neer op een bedrag van 4,7 miljoen euro.

De hoofdverdachte in de zaak is 58-jarige man, een oud-Emmenaar die later is verhuisd naar Duitsland. Het OM beschouwt hem als de spin in het web. Bij hem wordt dan ook het grootste deel van de vordering neergelegd: zo'n 3,6 miljoen euro.

De man kwam rond 2011 in contact met de 43-jarige verdachte. Ze werken samen aan websites waarop seksartikelen worden verkocht.

Dom genoeg

Op een gegeven moment stuit de oud-Emmenaar op Kamagra en besluit dit in Europa verboden erectiemiddel ook via zijn site aan te bieden. "Dat liep best goed en het breidde zich maar uit", vertelt hij tijdens de zitting.

Hij komt in contact met het stel uit Klazienaveen. Hij en de vrouw kennen elkaar, omdat zij in het verleden wel eens als boekhouder voor hem heeft gewerkt. De oud-Emmenaar vertelt dat hij voor zijn uitdijende handel een bedrijf nodig heeft in Nederland. Inclusief bankrekeningnummers. "En daar ben ik dom genoeg in meegegaan", vertelde zij de rechter.

Gebrek aan argwaan

Ook haar partner krijgt een soortgelijk aanbod. Zowel op naam van de man als de vrouw wordt een bv opgericht. "De bankpas heb ik vervolgens aan hem gegeven", verwijst de Klazienavener naar de 58-jarige man. De twee bedrijven worden ondergebracht in panden aan de Pollux in Klazienaveen en de Magelhaenstraat in Emmen. Tegen een vergoeding besluit het stel wel de administratie op zich te nemen. Zo kon de boel goed in de gaten gehouden worden, was het idee.

Dat het stel de hele zaak allesbehalve verdacht vond, vond de rechter opmerkelijk. "De hoogte van de vergoedingen is één", aldus de rechter. "Twee is het gebrek aan argwaan."

Han-en-spandiensten

Zo rond 2017 explodeert de handel in Kamagra en stromen er torenhoge bedragen binnen op de rekeningen van het stel. Vanaf dit punt hebben de vrouw en de oud-Emmenaar een andere kijk op zaken. Volgens laatstgenoemde ervaart hij het succes van de handel als steeds meer benauwend. Want het risico wordt ook steeds groter.

Volgens hem heeft de vrouw toen aangegeven de zaak wel over te willen nemen. Hij zou in een meer bescheiden rol nog enkel hand-en-spandiensten verrichten. De vrouw weerspreekt dat ze de handel heeft overgenomen.

Van stoppen wil ze alleen niet weten. Ook niet als ze inmiddels door heeft dat Kamagra illegaal is. Ze had geen keus, antwoordt ze. "Je kunt niet zomaar een bv plat leggen. Dan zit je zonder financiële middelen om de belastingschuld te kunnen betalen die er achter weg komt."

Homeopatisch

De 43-jarige man uit Papendrecht hield het er bij dat hij niets met de handel in Kamagra te maken heeft gehad. Als webbeheerder kwam hij in 2011 in contact met de 58-jarige verdachte, voor wie hij een aantal seksshopsites oprichtte. Als er ook erectiepillen worden verkocht, gaat de Papendrechter er eerst van uit dat het om een natuurlijk of homeopathisch middel gaat. Als hij doorkrijgt dat het om een illegaal middel gaat, trekt hij naar eigen zeggen zijn handen ervan af. Hij verbreekt de samenwerking en de sites worden op naam van de oud-Emmenaar gezet. Later vernieuwen ze hun samenwerking, maar volgens de webbeheerder gaat het in dat geval om 'normale handel.'

Willens en wetens

Voor het OM is het in ieder geval klip en klaar dat de Papendrechter en de oud-Emmenaar de grootste vinger in de pap hebben gehad. Daarom eiste ze voor hen zwaardere straffen. "Samen hebben ze sinds 2013 een deal in de handel in Kamagra beklonken. Beiden wisten vanaf dat moment precies wat er speelde. De webbeheerder was ook betrokken bij het maken van de teksten op de sites. Inclusief een site waar zelfs gesproken wordt van een verbod op het potentiemiddel.

De officier neemt het de verdachten kwalijk dat ze willens en wetens in illegale erectiepillen zonder geldige handelsvergunning hebben gehandeld. Een product waaraan bovendien een gezondheidsrisico verbonden was. De bloeddruk gaat omhoog en de aderen worden wijder. "Het was een bewuste samenwerking, waarbij iedereen een bepaalde rol vervulde. Een heuse miljoenenbusiness met een product dat kan leiden tot ernstige klachten bij gebruikers."