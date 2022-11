Onderzoek naar financiën dorpshuis Nieuw-Buinen afgerond: 'Fraude niet aangetoond'

Het onderzoek naar de financiële toestand bij het dorpshuis in Nieuw-Buinen is afgerond. De gemeente Borger-Odoorn liet een accountantsbureau de financiën van de stichting uitpluizen.

Volgens de gemeente is er niks verontrustends uitgekomen als het gaat om de jaarresultaten van 2020 en 2021. "Dan hebben we het over een klein tekort aan de ene kant en aan een klein overschot aan de andere kant", zegt wethouder Ankie Huijing-Van Tongeren (CDA).

Wel zijn er volgens haar onzorgvuldigheden aangetroffen. "Dan hebben we het over facturen die ontbreken bij bepaalde uitgaven. En of bijvoorbeeld de voorraad van bepaalde zaken matcht met de uitgaven."

'Geen fraude aangetroffen'

Het dorpshuis en dan vooral het bestuur kent een lange voorgeschiedenis. De huidige voorzitter Janny Hofstra werd geschorst door het vorige bestuur. Ze uitte haar vermoedens over verduistering en fraude door de penningmeester. Het gaat hierbij volgens Hofstra om duizenden euro's. De rechter zette Hofstra terug in haar functie nadat ze dit had aangevochten. De penningmeester werd ontheven uit haar functie. Ook is zij beheerder van het dorpshuis en staat zij op non-actief.

Om orde op zaken te stellen won de gemeente juridisch advies in over wie de rechtmatige voorzitter is. Ook daar kwam Hofstra uit naar voren. Daarnaast zijn de financiën onder de loep genomen. "Er is in ieder geval geen fraude aangetroffen", benadrukt Huijing-Van Tongeren.

Dikke vette streep'

De financiële rapportages van het dorpshuis zijn openbaar. Het rapport van het onderzoek dat de accountant heeft laten opmaken, niet. "Dat beschadigt mensen énorm. Ze worden met naam en toenaam genoemd", verklaart de wethouder. "En het allerbelangrijkste: daar is Nieuw-Buinen zeker niet mee geholpen."

Wat de gemeente betreft komt er een 'dikke vette streep' onder dit dossier. "Het wordt steeds opgerakeld. Terwijl ze in Nieuw-Buinen hun stinkende best doen. Het loopt hartstikke goed in het dorpshuis. Onze verantwoordelijkheid is als gemeente om te controleren of onze middelen, de subsidies, goed besteed worden. Die zijn voor de huur en die wordt netjes betaald", besluit Huijing-Van Tongeren.

"We zijn best wel hard gecrasht en zijn nog druk bezig om alles op te bouwen", zegt Hofstra, die nu samen met twee andere bestuursleden het dorpshuis runt. De administratie ligt nog in handen van een boekhouder vanwege de rommelige boekhouding van de jaren ervoor, zegt ze.