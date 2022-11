Celstraf geëist tegen docent voor misbruik 15-jarige leerlinge

De leraar aardrijkskunde van het Zernike College in Groningen ontfermde zich in 2014 over de toen 15-jarige leerlinge met trombose. Hij werd haar begeleider op school en de gesprekken met haar werden intiemer, zei hij tegen de rechters in Zwolle. Hij kreeg gevoelens voor haar en gaf haar na een gesprek in zijn aardrijkskundelokaal een tongzoen. Ze gingen chatten over seks en dat moest geheim blijven. "Dus u wist dat het fout zat?", vroeg een van de rechters. De leraar beaamde dat.