Assen wil alleen voor Grab & Go-winkel ruimere zondagsopenstelling

De supermarkten in Assen mogen toch niet al open op zondagochtend, en ook niet later dicht in de avond. Dat is vanavond besloten in de gemeenteraad. Wel wordt een voorstel van D66 voor een Grab & Go nader uitgewerkt: snel een kant-en-klaar broodje scoren of een maaltijd en weer weg.

Grab & Go is een to-go-concept, zoals de City Spar in Assen al heeft, waar iets kant-en-klaars vanuit de vitrine voor onderweg gehaald kan worden. In Assen zou het dan alleen om de City Spar gaan in het centrum van de stad.

Teleurgesteld

Adinda Bornkamp van D66 is teleurgesteld over dit besluit. "Ik had gehoopt dat we meer ambitie zouden hebben als provinciehoofdstad. Maar we hebben opnieuw geluisterd naar de raad en hebben daarom het voorstel voor volledige zondagopstelling voor supermarkten weer gewijzigd. We hopen met dit Grab & Go-concept een eerste stap te zetten voor de toekomst."

Nico van Dijk, eigenaar van de City Spar, is blij met het resultaat tot nu toe. Hij keek mee vanaf de publieke tribune. Hij strijdt al tijden om zijn gemakswinkel in het centrum ook op zondagochtend weer te openen, zoals in coronatijd, en ook daarvoor. Maar hij werd op de vingers getikt door de gemeente omdat hij in overtreding was. In Assen mogen winkels op zondag alleen van 12.00 tot 18.00 uur open. Van Dijk vindt dat bizar, vooral omdat in omliggende plaatsen supermarkten wel op zondagmorgen open mogen.

Nog geen besluit

Na de eerste woordvoering van de partijen werd al snel duidelijk dat er geen meerderheid in Assen is voor flinke verruiming van de zondagsopening voor alleen supermarkten. Een paar maanden geleden stelde D66 aanvankelijk voor om alle winkels die vrijheid te geven. Dit lag toen al moeilijk. Voor enkele partijen is de zondag heilig, anderen willen werknemers van winkels graag hun rust gunnen.

Toen vanavond ook voor alleen supermarkten onvoldoende steun bleek, besloot fractievoorzitter Adinda Bornkamp het D66-initiatiefvoorstel nog weer verder uit te kleden tot alleen Grab & Go winkels. In Assen is dat de City Spar.

Schoenenzaak met vitrine?

Maar voor de langere Grab & Go-openstelling op zondag is er nog niet definitief groen licht. Een raadsmeerderheid vindt het concept nog 'veel te vaag omschreven', en wil eerst een nadere uitwerking zien. Zo willen partijen voorkomen dat straks een schoenenzaak ineens een vitrine gaat neerzetten, van waaruit iets kant-en-klaars verkocht kan worden.

Vanwege die onduidelijkheid besloot burgemeester Marco Out de definitieve stemming door te schuiven naar de beslissende raadsvergadering van december. Ondertussen moet D66 'een A-4tje' toevoegen aan haar ijlings aangepaste initiatiefvoorstel wat ze nu precies bedoelt met Grab & Go en wat de exacte kaders ervoor zijn. "Zodat voor iedereen duidelijk is wat het precies inhoudt, en het juridisch ook te handhaven is."

Senioren lopen voorop

Toch kreeg het concept uit een onverwachte hoek bijval. Voorman Clemens Otto van 50PLUS was wel bekend met to-go. "Tankstations doen dit al jaren. Een belegd broodje, een salade of een kopje koffie kan je daar al jaren 24-uur per dag ophalen. Als zij het kunnen, waarom doen we dat dan niet in de binnenstad", aldus Otto, die met 50PLUS graag meewerkt aan het idee.

VVD en Stadspartij PLOP zijn ook blij met de duidelijke richting waar dit voorstel nu ingaat. "Het is nu een onderwerp dat betekenis geeft voor Assen. We willen benadrukken dat we het voorstel er niet doorheen moeten jassen", zegt fractievoorzitter Henk Santing. "Het moet geen overhaaste beslissing worden."