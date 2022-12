Dit was 2022: Deze Drentse dieren waren in het nieuws

Ook was er leuk vogelnieuws. In juni wisten we te melden dat zeearenden voor het eerst succesvol een nestje in Drenthe hebben voortgebracht. Zeearenden zijn al wel vaker in Drenthe gezien, maar tot broeden was het nog nooit gekomen. In Bunne was er ook wat speciaals te zien, en dan zijn het niet de school vogelspotters die er een weekend bivakkeerden. Nee, het speciale is de zeer zeldzame geelbrauwgors . Die woont normaal in Siberië of China, maar was een tijdje te zien in Bunne en dat heeft het dorp geweten.