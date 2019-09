Vierde brand in acht maanden op camping Spier

Op camping Vakantiecentrum Sonnevanck in Spier is vannacht een chalet uitgebrand. Het is de vierde keer dit jaar dat er brand is uitgebroken op de camping.

De brandweer ontving tegen 2.15 uur een melding van de chaletbrand. Volgens omstanders werd een campinggast wakker van brandlucht en geknetter. Daarop belde de kampeerder de politie.Toen de brandweer op de camping aankwam, was het chalet al grotendeels van binnen uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onbekend.De camping was in de eerste helft van 2019 al drie keer slachtoffer van een brand. In februari ontstond brand in een hoogwerker dat naast een chalet stond. Op 4 maart ging een chalet in vlammen op en in april brandde een caravan volledig af.Er is niet bekend of er een verband is tussen de branden.