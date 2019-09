Coevorden in 2021 en 2022 culturele gemeente van Drenthe

De vestingsstad in het zuiden van de provincie neemt over twee jaar het stokje over van de gemeente Midden-Drenthe, dat de titel tot eind 2020 draagt.Tijdens de jaren dat Coevorden culturele gemeente is, vinden er extra veel culturele activiteiten plaats. Om die activiteiten te kunnen organiseren, krijgt Coevorden een subsidie van 90.000 euro van de provincie.Coevorden mag de titel voeren op het moment dat de gemeente 350 jaar Coevordens ontzet viert. In 1672 vond het Beleg van Coevorden plaats in de stad, die toen werd ingenomen door de bisschop van Münster. In hetzelfde jaar wist de Groningse luitenant-generaal Carl von Rabenhaupt Coevorden weer te ontzetten.De titel 'Culturele gemeente van Drenthe' is in 2002 in het leven geroepen door de provincie om culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten te stimuleren.