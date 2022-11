Gemeenteraad tóch akkoord met borgstelling voor Hallenhoes

De gemeenteraad van Borger-Odoorn gaat uiteindelijk toch akkoord met een borgstelling van 450.000 euro aan beheerstichting Het Plein, dat het nieuw te bouwen Hallenhoes gaat beheren. Alleen D66 en Gemeentebelangen zijn fel tegen de borgstelling.

Dit komt omdat coalitiepartij Leefbaar Borger-Odoorn toch meegaat in het voorstel van het college. De beheerstichting krijgt een lening van 450.000 euro van ondernemers uit het dorp. De gemeente komt dan borg te staan voor datzelfde bedrag. Over één ding zijn alle partijen het wel eens: het ontwerp dat er ligt is prachtig voor het dorp en het gapende gat in Exloo moet ingevuld worden.

Besloten bijeenkomst

In de raadsvergadering van medio oktober leek de borgstelling nog te sneuvelen, omdat er geen transparantie was over wie de ondernemers zijn die de lening afgeven aan de stichting. Vorige week maandag is de gemeenteraad achter gesloten deuren bijgepraat over de plannen door de dorpsraad en de beheerstichting. Meerdere raadspartijen zijn kritisch op het feit dat niet bekend was wie de ondernemers zijn die de lening verstrekken en vroegen om transparantie.

Deze is er niet gekomen op de besloten bijeenkomst, zo bleek vanavond. "We hebben tijdens die bijeenkomst meerdere malen gevraagd om transparantie en vragen gesteld", zegt Stephan de Vries van Gemeentebelangen. "Daar is geen antwoord op gekomen."

Over de schaduw heen stappen

"Is de geldkraan afgesloten met de borgstelling of heeft de beheerstichting dan zelf de kraan in handen?", vraagt John Goeree van D66 zich af. "Mij is altijd geleerd: bij twijfel niet doen."

"Wij hebben meerdere malen gepoogd om transparantie te krijgen", zegt Ramon Kamps van Leefbaar Borger-Odoorn. "Wij krijgen het niet. Zijn we het daarmee eens? Nee. Maar we zijn bereid om nu over onze eigen schaduw heen te stappen. We geven het voordeel van de twijfel. De inwoners van Exloo verdienen een mooi centraal plein."

Reuring

Gemeentebelangen heeft naar eigen zeggen een nare nasmaak van de draai van de coalitiepartij. Samen met D66 diende partij nog een amendement in om de borgstelling uit het voorstel te halen. Deze sneuvelde met twaalf stemmen tegen en zes stemmen voor.