Hij sloot tachtig huwelijken, maar nog geen één in het Drents

De directe aanleiding om trouwambtenaar te worden was het huwelijk van Kloks zoon. "De ambtenaar die dat huwelijk mocht voltrekken, deed dat zo fantastisch. Toen dacht ik: dit is leuk werk. Je hebt vrolijke mensen om je heen en het is een heel mooi moment in iemands leven."Kort daarna ziet Klok een advertentie in de plaatselijke krant staan. Ze zochten trouwambtenaren in Assen."Mijn vrouw zei toen tegen me dat ik het maar moest proberen. Ik moest natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar ik had veertig jaar in het onderwijs gezeten en dacht dat het me wel zou lukken. Na een aantal gesprekken werd ik benoemd."Nu, zo'n tachtig huwelijken verder, springt één huwelijk er vooral uit. En dat komt door de locatie."Vorig jaar heb ik op een avond een stel getrouwd in een paviljoen bij het Paterswoldsemeer. Dat was buiten, onder allemaal kleden die er gespannen waren. Het water van het meer was glad en er sijpelden bootjes voorbij. Ik miste de bergen, anders was het net Noord-Italië. Meneer had zijn vrouw een jaar ervoor ook ten huwelijk gevraagd in Italië. Dat paste dus wonderwel", blikt Klok terug.Tussen de huwelijken die Klok de afgelopen jaren sloot, zaten ook homohuwelijken. "Zo'n twee jaar geleden was de eerste. In het begin was het misschien even anders. Maar het is natuurlijk dezelfde procedure. Dus het verschilt verder niet van de andere huwelijken".Is een homohuwelijk dan ook niet wat extravaganter of flamboyanter? "Dat valt heel erg mee", zegt Klok. "Ik vraag mensen altijd hoe de sfeer moet zijn. De een wil geen opsmuk, de ander wil er van alles bij. Dat bepaalt het bruidspaar. Maar dat geldt voor ieder huwelijk."Eerder deze week bleek dat in Emmen relatief weinig homohuwelijken worden gesloten als je het vergelijkt met de andere grote gemeenten in ons land. Slechts 0,5 procent van de huwelijken in de gemeente is tussen twee mannen en een procent van de huwelijken is tussen twee vrouwen."Als ik mijn oor te luister leg, denk ik dat hier toch wel drempels zijn. Het heeft ook met je persoonlijke instelling te maken. Maar voor mij is het verder geen drempel. Dat is het ook nooit geweest. Het gaat erom dat mensen van elkaar houden en ervoor kiezen het leven samen verder te leven", zegt Klok.Na zo'n tachtig huwelijken heeft Klok nog wel een wens. "Ik sta op een flyer die in het gemeentehuis ligt en daarop sluit ik af met de zin:. Dat komt hier in Assen heel weinig voor en dat zou ik heel graag doen. Ik denk dat dat toch wat meer op de dorpen gebeurt."En voor wie benieuwd is of Klok zelf getrouwd is: "Ik ben al 48 jaar getrouwd. Dus als we het mogen beleven, hebben we over twee jaar feest", besluit de trouwambtenaar.