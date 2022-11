Asser watertoren in transitie: van dikke betonbak naar luxe loft

Duurzaam wordt de toren ook. Van den Berg streeft naar 'nul op de meter'. "Maar dat ligt ook aan de gebruikers, want wat zij doen heb ik niet in de hand. De toren is in elk geval gasloos. Er komt een waterpomp in en we leggen op het dak 38 zonnepanelen. We proberen de toren zo energiezuinig mogelijk te maken."

Belangstelling om in de toren te overnachten is er op voorhand al, alleen moeten geïnteresseerden tot minimaal komend voorjaar geduld opbrengen. "Als alles meezit tenminste", lacht de vastgoedbaas. De voorlopige planning is dat de luxe loft in april helemaal klaar is, maar de primeur is voor Van den Berg en zijn gezin. "In februari gaan we hier proefdraaien. Binnen moet dan alles klaar zijn voor de ultieme test. Er moet aan de buitenkant nog wel van alles gebeuren, zoals de tuin, maar in het voorjaar is de klus klaar."