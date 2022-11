Black Friday-gekte in Drenthe? 'Het is vooral toeleven naar Sinterklaas en kerst'

Ondernemers laten tegenover RTV Drenthe een wisselend beeld achter over een koopjesgekte in hun zaak. "Ik doe er niet aan mee", zegt een resolute Ronald van Peer van de kook- en cadeauwinkel in Emmen. "Het is een gekte. Ooit deden we eraan mee en dat werd een groot succes, maar we kiezen nu ons eigen moment."