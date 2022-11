Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

De Sint is nog in het land, maar verschillende Drentse plekken maken zich al op voor de kerst. De winterse sferen vliegen je om je oren in Gees op vrijdag en zaterdag. Twee jaar lang kon het evenement niet doorgaan, maar de verschillende standhouders, muzikanten en ondernemers laten zich weer zien in Gees. De entree is gratis en voor het parkeren moet je de borden volgen, want tijdens Gees in Wintersfeer is het hele dorp afgesloten.