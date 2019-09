Broer Rasta betaalt eerste gedupeerden crowdfundingsite uit

Advocaat Royce de Vries van de gedupeerden bevestigt aan RTV Oost dat er een bedrag van 25.000 euro is overgemaakt, maar wil nog niet zeggen wanneer het geld richting de gedupeerden gaat.Broer Rasta, geboren in Vledder, vertelt dat hij zijn elektrische shovel voor 25.000 euro heeft verkocht. Dat bedrag staat nu dus op de derdengeldrekening van advocaat Royce de Vries.Dat Mastenbroek zijn computers terug heeft, zou het proces versnellen om gedupeerden terug te betalen. "Vanaf nu kan ik weer communiceren en aan het werk gaan om mensen te helpen hun geld terug te krijgen."Deze week is zijn landhuis in Witharen in de verkoop gegaan. Naar eigen zeggen is er veel interesse voor het landgoed. "De eerste bezichtigingen staan al gepland", schrijft de eigenaar van de donatiewebsite. Het makelaarskantoor Vrieling Makelaardij wil niet zeggen of dit klopt.Vanwege de geplande bezichtigingen verwacht Broer Rasta dat het pand en bijbehorende grond snel van de hand kan worden gedaan. "Daardoor zullen de gedupeerden zo snel mogelijk hun geld terugkrijgen", schrijft hij hoopvol.iet iedereen krijgt het geld tegelijk terug. "Er zal voorrang worden geboden aan mensen die haast hebben, maar iedereen krijgt het geld terug zoals ik heb beloofd", benadrukt hij.Broer Rasta schrijft dat advocatenkantoor De Vries & Kesem een commissie van tien procent vraagt voor diensten. Hij lijkt het kantoor buitenspel te willen zetten, want hij zegt ook direct met gedupeerden te willen handelen. Zij worden door Broer Rasta verzocht hun gegevens te sturen.Royce de Vries zegt dat zijn advocatenkantoor vanaf vandaag geen nieuwe gedupeerden meer aanneemt. "Het moet overzichtelijk blijven voor wie wij de belangen behartigen."Een woordvoerder van de politie bevestigt de teruggave van Broer Rasta's computers. "Dit is een normale gang van zaken. Wij hebben alle informatie van de apparatuur gekopieerd en gaan daar onderzoek naar doen."De woordvoerder kan nog niet zeggen welke stappen er nu ondernomen worden richting Broer Rasta. "We wachten eerst alle aangiften af, die overal in Nederland gedaan worden. Zodra deze allemaal fysiek in Zwolle zijn, kijken we wat we kunnen doen. Voorop staat het belang van de gedupeerden.