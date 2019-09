In je gele pakkie op een kruising in Emmen, verkeersregelaars doen examen

Voor inwoners van de wijk Emmermeer in Emmen is het bijna een wekelijks ritueel: verkeerslichten die uit zijn gezet en verkeersregelaars die het verkeer in goede banen leiden op de kruising van de Weerdingerstraat en Weerdingerhaag. De plek is erg in trek om verkeersregelaars op te leiden.

Terwijl de herfst zich al een beetje aankondigt worden de vier mannen die examen doen één voor één de kruising opgestuurd. Vanaf een afstandje kijken een politieagent en Dick Overink toe hoe de mannen in de bekende outfit het er vanaf brengen. Druk gebarend en gedecideerd brengen ze auto’s, fietsers en bussen tot stilstand en laten ze weer optrekken.De behoefte aan goed opgeleide verkeersregelaars is groot, vertelt Overink. “De vraag neemt alleen maar toe, het is booming. Vooral in de weekenden komen we tientallen mensen tekort”, zegt Overink, die verbonden is aan een bedrijf in Enschede.Het Twentse bedrijf deed de examens voorheen in het eigen Enschede. “Maar daar is het zo druk dat we daar niet meer uit de voeten konden. Deze kruising in Emmen is echt perfect. Je hebt hier alle soorten verkeer van alle kanten en er zijn parallelwegen. Kortom, ideaal voor een examen om verkeersregelaar te worden.”En daar sta je dan in je gele pakkie op een kruising in Emmen, regen, wind en ongeduldige automobilisten trotserend.Een hondenbaan, toch? “Zo wil ik het niet noemen”, lacht Tim Koopman in zijn kanarie-outfit. “Maar je moet wel een olifantenhuid hebben. Mensen worden wel eens chagrijnig als ze even moeten wachten. Je maakt wel eens wat mee. Maar ik vind het toch prachtig mooi werk.” Alle vier mannen slagen.