Klimaatverandering heeft effect op havezaten in Drenthe

"De extreme hitte en daarmee gepaarde droogte, maar ook grote hoeveelheden regen en de komst van exoten brengen schade toe aan de tuinen en gebouwen", laat René Dessing van de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) weten.Frank van der Velden van het Drents Landschap ziet ook de gevolgen van de droogte. Vooral de rijksbeschermde tuin van havezate Oldengaerde in Dwingeloo heeft eronder te lijden. "Het grasveld was vorig jaar volledig uitgedroogd. Dit jaar staat het er wel wat beter bij, maar nog is het niet zoals het hoort te zijn. Ook de gracht om Oldengaerde staat droog." Daarover gaat het Drents Landschap binnenkort met het waterschap om tafel. "Op termijn kan die droge gracht problematisch worden dus daar moet een oplossing voor komen." Ook is de pijler van de toegangspoort verzakt. "Ik kan niet met zekerheid zeggen of dat komt door de droogte", aldus Van der Velden.Het Drents Landschap heeft 85 gebouwen met een monumentenstatus in beheer. Gevolgen voor andere gebouwen en tuinen dan havezate Oldengaerde zijn er volgens Van der Velden nog niet. "We houden het goed in de gaten."[Youtube:https://www.youtube.com/watch?&v=LjbIwuH9J6U]De sKBL wijst met name op de toekomst. "We hebben te maken met wonderlijke klimaat excessen. De vraag is hoe we onze gebouwen en tuinen in de toekomst daartegen kunnen beschermen. We merken dat er nog veel gebrek aan kennis is hierover."