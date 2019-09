Bouw wielerbaan Assen valt duurder uit

Het wielercentrum ligt vlak naast het Asserbos en heeft een houten kombaan, een mtb- en veldritparcours en een bmx-baan. De wielerbaan wordt voornamelijk gebruikt voor trainingen. Omdat de baan nu nog geen overkapping heeft kan er met slecht weer niet gefietst worden.Dat de kosten van de bouw van het wielercentrum hoger uitvallen dan gedacht, ligt aan gebreken die ontstonden nadat de wielerbaan werd opgeleverd. Zo bleek dat de baan niet tegen het vochtige klimaat van Nederland was opgewassen. Het duurde even voordat de aannemer en onderaannemer het eens werden over deze kosten, daardoor liet de eindafrekening op zich wachten.Het is de zoveelste tegenvaller voor wethouder Janna Booij die grote bouwprojecten in haar portefeuille heeft. Eerder had ze al te maken met een tegenvaller op het Veemarktterrein, hogere bouwkosten van een buurtcentrum in de Asser wijk Marsdijk en ook de de nieuwe fietsbrug over het Havenkanaal kost tonnen meer.Overigens is het plan dat er nog meer geld in het wielercentrum gestoken wordt; vier miljoen euro. Daarvan kan een dak gebouwd worden boven de houten kombaan, wordt de kantine uitgebreid en komt er een extra ruimte voor de opslag en het onderhoud van fietsen. De financiering voor dit plan is echter nog niet rond.