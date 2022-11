Een van de oudste hunebedden kleurt oranje in het teken van 'Stop geweld tegen vrouwen'

'Stop geweld tegen vrouwen', is de boodschap van de campagne 'Orange the World'. Wereldwijd heeft één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dit ruim 45 procent van de vrouwen.

Om meer aandacht voor vrouwengeweld te vragen, kleuren vanaf vandaag tot 10 december verschillende gebouwen wereldwijd oranje. Zo ook in Emmen, waar vanmiddag de vlag werd gehesen door wethouder Guido Rink. En in Borger-Odoorn is in de namiddag het grootste en oudste hunebed van Nederland oranje verlicht. Hunebed D27 is het oudste object ter wereld wat ingezet is voor deze campagne.

Dit jaar ligt de focus van de campagne op preventie.

'Aandacht heel hard nodig'

Bijna driekwart (73 procent) van de Nederlandse vrouwen is ooit seksueel geïntimideerd. Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht. En 45 procent van alle vrouwen maakte ooit in haar leven fysiek en/of seksueel geweld mee.

Ali Zinkstra is coördinator van Orange the World in Emmen: "Elke keer als ik de cijfers zie dan denk ik 'dat kan niet waar zijn'. Dus ook al doen we deze actie al jaren, het blijft nodig."

'Je krijgt er geen vat op'

Burgemeester Jan Seton weet dat het ook in zijn gemeente speelt, maar geeft aan dat het lastig is om er vat op te krijgen. "Het onderwerp geweld tegen vrouwen blijft vaak onder de oppervlakte. Het wordt niet gemeld, mensen schamen zich ervoor, ondertussen is het een groot maatschappelijk probleem. Je weet wat voor effect het heeft op een gezin, een relatie en op kinderen."

Ondertussen staat het hunebed van Borger-Odoorn op de wereldwijde website van Orange the World in het rijtje tussen de Eiffeltoren en de Londen Tower Bridge. "Alle aandacht die we voor dit onderwerp kunnen krijgen is positief, dus dat we in dit rijtje staan is mooi meegenomen", lacht de burgemeester.