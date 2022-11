Pool ontkent doodslag landgenoot met bakstenen

Een 45-jarige man uit Polen wordt ervan verdacht dat hij 12 augustus op het Ermerstrand in Erm een landgenoot doodsloeg met bakstenen. Het slachtoffer zou ook met een scherp voorwerp zijn gestoken. De man ontkent en zwijgt verder over het gebeuren.

Vandaag was de eerste openbare inleidende zitting. De man verscheen, samen met zijn advocaat. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. Alle rapportages zijn nog niet binnen. Tot dusver beantwoordde de man de vragen met: "Ik weet het niet" of "Ik weiger de vraag".

Het is nog onduidelijk wat die dag op het recreatiepark is gebeurd en waarom het zo escaleerde. Ook doordat de man hierover blijft zwijgen. Volgens de rechter ligt er veel belastend materiaal tegen de verdachte. "Het is uw goed recht om beroep te doen op uw zwijgrecht. Ik adviseer u na te denken of het in uw belang is om te blijven zwijgen", zei de rechter.