Het oudste orgel van Drenthe is aan groot onderhoud toe

'Een openhartoperatie'

Eens in de vijftig jaar heeft het instrument, dat voor een groot deel dateert uit 1631, een flinke opknapbeurt nodig. En aangezien het voor het laatst gerestaureerd is in 1973, is het hoog tijd dat het grote gevaarte opnieuw onder het mes gaat. "Als ik het naar medische termen zou moeten vertalen, heeft het orgel een openhartoperatie nodig", legt de organist uit. "En de longen zijn ook in dusdanige kwaliteit dat er dringend ingegrepen moet worden."

En die operatie is geen snel geklaarde klus. Eerst moet er een uitgebreid onderzoek komen naar de schade, waarna orgelmakers zich kunnen inschrijven voor de taak om de gescheurde windladen en het versleten leer van de balgen te repareren. En als het even kan, wil de kerkelijke gemeente het orgel ook zijn authentieke beschildering teruggeven.

Flink prijskaartje

Aan de restauratie hangt dan ook een flink prijskaartje. Naar schatting kost het 500.000 tot 600.000 om het eeuwenoude monument te herstellen. "We hebben het geluk dat het een rijksmonument is, waardoor we recht hebben op subsidie", vertelt de kerkmusicus. "Dat betekent dat de gemeente en de provincie tussen de 80 en 85 procent van de kosten dekken. Voor de rest van het bedrag proberen we fondsen aan te schrijven. En we moeten heel hard sparen."

De organist is al een eind op weg. Zo zamelt hij geld in met concerten en verkoopt hij zijn eigen muziek. Liefhebbers van het instrument kunnen daarnaast geld doneren.

Geen stilte in de kerk