Vogelgriep: Gevolgen voor pluimveehouders, natuur en onze portemonnee

Vogelgriep is een virus dat oorspronkelijk voorkwam bij wilde vogels. Dit was een laag pathogene variant waar vogels niet ziek van werden. Dit veranderde in 1996. Toen werd in een Chinees pluimveebedrijf het virus gemuteerd tot een hoog pathogeen virus: een ziekmakende variant. Dat virus slaat over van pluimveebedrijf naar pluimveebedrijf. Een paar jaar later, in 2003, gebeurt dit ook in Nederland. Niet veel later springt die ziekmakende variant over van pluimvee naar wilde vogels en vanaf dan gaat het de wereld over.