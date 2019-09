Hoe overleeft de disco de komende jaren?

Deze week werd bekend dat Smithy's Palace in Eesveen failliet is. Vorig jaar sloot Afslag 30 in Beilen de deuren. Heeft de disco nog wel bestaansrecht?Het is een moeilijke tijd, beaamt eigenaar Johan Velzing van Party Palace New York in Nieuw-Amsterdam. De pr wordt steeds belangrijker en je moet 'het spelletje snappen', zegt hij."Sociale media zijn de toverwoorden voor ons, dat is echt het allerbelangrijkst. Instagram, Facebook en in mindere mate Twitter. Als je daar niet in mee gaat - en veel ondernemers doen dat niet - dan gaat het mis. Ik heb iemand veertig uur per week in dienst voor alleen de pr. Die bedenkt acties, regelt dj's en doet de sociale media. We hebben elk weekend acties met dranken of artiesten. Als je dat niet doet, moet je niet de horeca in gaan", is Velzing van mening.Sterker nog: "Als mijn pr-man even drie weken op vakantie is, merken we al dat we terugzakken."Een succesnummer van Party Palace zijn de scholenfeesten. "Daar kan niemand aan tippen. Hiermee bereiken we de doelgroep van 13 tot en met 18 jaar. We zien ze dan later ook weer terugkomen op de zaterdagavonden." De scholenfeesten zijn één keer in de maand op vrijdagavond en er komen zo'n 800 kinderen op af. Vroeger waren dat er meer. In de hoogtijdagen kwamen er volgens Velzing zo'n 1.400 mensen naartoe.Ook al klaagt Velzing niet over de bezoekersaantallen, ook hij constateert een afname. "De alcoholgrens die is verhoogd van 16 naar 18 jaar is een drama geweest voor de horeca. Het rookverbod ook. Voor veel discotheken was het de doodsteek. Wij zijn juist nog fanatieker geworden. Ik kan er wel omheen draaien, maar ook bij ons heeft het wel invloed gehad. We zijn nu weer redelijk terug."Bovendien verandert de behoefte van uitgaanspubliek, ziet Velzing. "Er zijn nu zoveel dingen om je heen. In de zomer heb je gigaveel festivals. Dat is ook de reden dat het minder wordt. Wat vroeger de disco was, zijn nu de festivals." De behoefte aan de traditionele disco lijkt wat minder te worden. "Maar", zo voegt Velzing toe, "als er even niets is, komen ze net zo makkelijk weer bij ons uit."Volgens Velzing gaat het er vooral om dat je de juiste mensen op de juiste tijd op de juiste plaats zet. "Als je dat niet kunt moet je ophouden, want dan gaat het je niet lukken."Zelf is Velzing naar eigen zeggen nu noodgedwongen de baas bij Party Palace New York. Normaal gesproken hield hij zich alleen bezig met de verhuur van panden. "Maar ik had hier al drie verhuurders in gehad. Toen viel het zaakje voor de derde keer om en was ik er helemaal klaar mee. Ik dacht: dit kan ik zelf ook wel. Ik ben vroeger dj geweest en heb in mijn jeugd ook altijd in de horeca gewerkt. Ik snap het spelletje nog steeds wel. En dat blijkt nu ook. Als je nu komt op een zaterdagavond, zul je zien dat het megavol is. Dan zitten we altijd wel tussen de 500 en 600 man."Een goede pr, vriendelijk personeel en geliefde artiesten is volgens Velzing een gouden mix. "Aan het interieur heb ik al vijf jaar vrij weinig gedaan. Iedereen zegt altijd dat je bezig moet blijven met verbouwen. Dat speelt wel een rol, maar ik denk niet dat het bezoekersaantal ervan afhangt. Het gaat om de sfeer binnen."Eddy Wagenvoord is eigenaar van discotheek Lord Nelson in Meppel en ook daar gaan de zaken nog goed. "Wij mogen niet klagen. We draaien lekker door. De Meppeldagen zijn net achter de rug, dan hebben we het altijd wel iets rustiger. Maar half september begint het seizoen vaak weer."Wagenvoord denkt dat het succes van zijn disco vooral te danken is aan de locatie. Bovendien heeft hij een nachtvergunning in tegenstelling tot de omliggende kroegen. Als die de deuren sluiten, komt het publiek nog naar Lord Nelson.De sluiting van Smithy's Palace in Eesveen van deze week komt voor Wagenvoord niet als een verrassing. "Ik denk dat de plattelandsdiscotheken zoals Smithy's het 't moeilijkst hebben. Die moeten echt mensen uit de wijde omgeving trekken. Wij zitten in een plaats als Meppel, die een regiofunctie heeft. En we zijn ook iets kleiner. We zitten gemiddeld op 700 à 800 mensen op een zaterdagavond."Net als Velzing van Party Palace in Nieuw-Amsterdam ziet ook Wagenvoord dat sociale media een steeds grotere rol vervullen. "Wij plaatsen regelmatig berichten op Instagram. Na het weekend bijvoorbeeld foto's van hoe alles verlopen is. Maar dat doet iedereen tegenwoordig wel. Ik neem aan dat andere ondernemers daar ook actief mee bezig zijn. Vroeger had je natuurlijk nog de uitgaanspagina in de krant, maar zoiets bestaat al lang niet meer. Je moet met je tijd mee."Wagenvoord vindt het ook belangrijk om regelmatig wat aan zijn interieur te doen. "We zijn constant aan het veranderen en pakken elk jaar iets aan. De verlichting of de dj-booth. En we houden rekening met de wensen van de jeugd."Daarnaast heeft de ondernemer een duidelijke grens gesteld. "We willen de entreeprijzen niet verhogen. We zitten nu op vijf euro en daar willen we niet vanaf." Van grote artiesten moet Lord Nelson het niet hebben. "We doen het vaak zonder artiesten. Soms zijn die er wel. Maar we willen er zeker niet helemaal van afhankelijk zijn. Ze zijn vaak niet meer te betalen."Hoewel de eigenaar van Lord Nelson dus niet klaagt over de bezoekersaantallen, was dat bij Smithy's Palace in Eesveen de laatste tijd dus anders. Er kwamen te weinig bezoekers. De discotheek, net over de Drentse grens, is deze week failliet verklaard . Van een doorstart is geen sprake en inmiddels staat de inventaris al online te koop. De vestiging in Coevorden sloot een jaren geleden al de deuren.Een paar jaar geleden concludeerden onderzoekers dat het slecht gaat met de disco's in ons land. Het aantal discotheken in Drenthe is tussen 2008 en 2017 met vijftig procent gedaald. Dat het slecht gaat met disco's zou volgens onderzoekers onder meer komen door de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar.Vorig jaar juni sloot ook discotheek Afslag 30 in Beilen de deuren, vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Ondanks vergevorderde plannen voor een doorstart, kwam die er uiteindelijk niet