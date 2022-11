Alle kopgevelplaten van autotunnel Assen uit voorzorg verwijderd

Herstelplan

BAM bouwde de autotunnel ruim zes jaar geleden in de Overcingellaan, bij de aanleg van het nieuwe Asser station. De tunnel was in 2018 klaar. Het bedrijf is twintig jaar verantwoordelijk voor het onderhoud, zo heeft de gemeente Assen destijds in de bouwovereenkomst vastgelegd.

De gemeente verwijst dan ook naar BAM, over wat er nu verder gaat gebeuren. "Dat is aan BAM, zij zijn verantwoordelijk voor de tunnel. Ze hebben zelf het besluit genomen om uit voorzorg alle platen te verwijderen. En wij verwachten dat zij straks wel met een herstelplan zullen komen", aldus gemeentewoordvoerder Eddy Beuker. "Dus dat wachten we af."

'Tunnel is weer veilig'

Belangrijkste voor de gemeente Assen is nu dat de tunnel weer veilig is, zegt Beuker. "De platen hadden alleen een esthetische functie, dus het is verder niet van invloed op het gebruik van de tunnel zelf." Over de mogelijke oorzaak van het losraken van de sierplaten kan de gemeente verder niets zeggen.