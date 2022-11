Geen straf, oud GGZ-verpleegkundige wel schuldig aan ontucht

De zaak was sterk verouderd en de Groninger is inmiddels door het medisch tuchtcollege uit het BIG-register (registratie van personen binnen de gezondheidszorg, red.) geschrapt. De man was begin 2017 binnen de crisisopvang de persoonlijke begeleider van een vrouw uit Emmen. De vrouw had ernstige psychische aandoeningen en verbleef met enige regelmaat in de kliniek.