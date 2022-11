Drentse 1000-stemweek zit erop: hoogtepunten en reacties op een rij

Een ander Drents werk dat vorig jaar op een hoge notering kon rekenen, is Why did you have to leave so soon van Richard Kracht. De uit Klazienaveen afkomstige zanger overleed dat jaar onverwacht in oktober, op 44-jarige leeftijd. Zijn vrienden hadden tijdens de stemweek een actie opgezet om het nummer in de Drentse 1000 te krijgen, als een eerbetoon. Veel mensen werden geraakt door het verhaal en er werd massaal op het nummer gestemd. Zóveel, dat het de top-10 binnenstormde.