'Coevorden kan laten zien wat voor moois het te bieden heeft'

"Het hing al een beetje in de lucht, maar ik ben heel blij dat het nu officieel is", zegt Saskia Kluwen, directeur van Theater Hofpoort in Coevorden. Zij reageert op het nieuws dat de gemeente Coevorden in 2021 en 2022 culturele gemeente van Drenthe is. "Hartstikke leuk."

Over de plannen kan Kluwen nog niet veel kwijt, maar volgens de theaterdirecteur is het de bedoeling om flink te gaan uitpakken. "En als theater kunnen wij een verbindende rol spelen."Het duurt nog twee jaar voor het zover is, maar Kluwen wil 'heel binnenkort' met verschillende partijen om tafel over hoe het ingevuld moet worden. "Voor je het weet is het zo ver. Daar gaan we zeker snel mee bezig.""Voor de gemeente Coevorden is het een opsteker om te kunnen laten zien wat voor moois de gemeente te bieden heeft. Ik zie het echt als een kans. Als culturele organisaties kun je je nóg sterker profileren en samenwerken."'Culturele gemeente van Drenthe' is door de provincie Drenthe in 2002 in het leven geroepen om culturele activiteiten binnen Drentse gemeenten te stimuleren. Daarom krijgt zo'n gemeente een subsidie van 90.000 euro.Coevorden neemt in 2021 het stokje over van Midden-Drenthe. Die gemeente draagt de titel 'culturele gemeente van Drenthe' tot eind 2020.