Besmettelijke wratziekte treft akker in gemeente Emmen, 20 jaar geen piepers

In een aardappelveld in de gemeente Emmen is een besmettelijke plantenziekte gevonden, de wratziekte. Daarom mag de akker minstens twintig jaar lang niet gebruikt worden voor het telen van aardappelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

In heel 2021 waren er vier gevallen gevonden, en in 2020 drie, ook allemaal in Groningen en Drenthe. Als een veld is besmet, kan het heel lang duren voor de ziekte is verdwenen. Daarom is het lange teeltverbod nodig.