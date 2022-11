'Drie Isala-cardiologen mogen geen ingewikkelde ingrepen meer doen'

Drie cardiologen in het Zwolse Isala-ziekenhuis mogen voorlopig bepaalde ingewikkelde ingrepen niet meer zelfstandig uitvoeren, nadat medewerkers de noodklok hadden geluid over hun functioneren. Dat meldt de Volkskrant.

De medewerkers dreigden het werk neer te leggen als niet kon worden gegarandeerd dat er altijd een meer ervaren cardioloog in de buurt zou zijn. Dat hartfunctielaboranten op deze manier in actie komen, is uitzonderlijk, zo schrijft de krant. Het Hartcentrum in Zwolle is één van de belangrijkste en grootste van Nederland.

Het gaat om cardiologen die werkzaam zijn op de zogeheten hartkatheterisatiekamers. Ze vervangen onder meer hartkleppen en plaatsen pacemakers, samen met hartfunctielaboranten die assisteren bij zulke ingrepen en daar speciaal voor zijn opgeleid. De afgelopen weken moest zo vaak de hulp van een meer ervaren cardioloog worden ingeroepen, dat de hartfunctielaboranten aangaven 'onvoldoende vertrouwen' te hebben dat de drie cardiologen zelfstandig veilige zorg kunnen leveren.

De drie cardiologen om wie het gaat zijn nieuw in het ziekenhuis. Zij zijn aangesteld om het tekort aan artsen in het ziekenhuis op te vangen, aldus de Volkskrant.

Verklaring Isala

Isala kan niet bevestigen dat drie cardiologen voorlopig geen ingewikkelde ingrepen zelfstandig mogen uitvoeren, nadat medewerkers aan de bel trokken. In een verklaring laat het ziekenhuis weten dat er sprake is van onderbezetting bij arts-assistenten en andere zorgmedewerkers. De afgelopen maanden zouden meerdere maatregelen zijn getroffen en aanpassingen zijn gedaan in de bedrijfsvoering. "Omdat er geen patiëntonveilige situaties mogen ontstaan", aldus het ziekenhuis. "We zijn er nog niet, maar we zijn wel met elkaar de juiste stappen aan het zetten om de ontstane problematiek binnen de afdeling Cardiologie op te lossen."

De Volkskrant meldde in augustus dat de patiëntveiligheid op het spel staat vanwege problemen in het Zwolse Hartcentrum. De wachtlijsten zouden flink oplopen.

Fraudezaak

Op de afdeling Cardiologie van het ziekenhuis is het al langer onrustig. Zo speelt er een corruptiezaak rond een groep cardiologen van het Isala. Zij zouden een leverancier van medische hulpmiddelen hebben voorgetrokken bij bestellingen en hiermee miljoenen hebben verdiend. De FIOD onderzoekt de zaak. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zei begin september geen aanwijzingen te hebben dat de patiëntveiligheid hierdoor in gevaar kwam.