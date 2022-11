Gepresenteerde stikstofaanpak stemt natuurorganisaties hoopvol

Volgend najaar moet blijken of er genoeg animo is voor de eenmalige stikstofregeling voor vervuilende veehouders om te stoppen. Dit aanbod aan zogenoemde piekbelasters gaat in april 2023 open, en in het najaar moet blijken of de stikstofdoelen daarmee worden gehaald. "Zo niet, dan zal met pijn in het hart overgegaan moeten worden" tot dwang. Dat betekent gedwongen uitkoop van piekbelasters, meldde stikstofminister Christianne van der Wal gisteren.