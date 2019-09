Sharon ontmoette haar grote liefde in het failliete Smithy's Palace

Veertien jaar geleden slaat de vonk over in Smithy's. "Ik zag hem voor het eerst in januari 2005. Ik liep even naar mijn broer toe om hem te groeten. Zo van: je kleine zusje is er ook. Chris stond er toen ook bij. Toen hebben we elkaar voor het eerst de hand geschud."Chris blijkt een uitgaansmaatje van haar broer te zijn. De twee gaan weleens met elkaar op stap. Maar de dan 14-jarige Sharon kent hem niet. Na de eerste prille ontmoeting verliezen ze elkaar weer even uit het oog. Een paar maanden later zien ze elkaar weer."Op 29 mei kwamen we elkaar weer tegen in Smithy's. En eigenlijk was het toen liefde op het eerste gezicht", blikt Sharon terug. Ze is helemaal verliefd. "Op een gegeven moment pakte hij zijn mobiel. Die pakte ik af en toen heb ik mijn nummer er ingezet."Na een gezellige avond breekt een spannende tijd aan. Gaat Sharon ooit nog wat van deze Chris horen? Heel lang hoeft ze niet in spanning te zitten. "Toen hij thuiskwam, heeft hij me meteen gebeld. We hebben een hele poos gekletst en toen vroeg hij verkering. En toen heb ik 'ja' gezegd", vertelt Sharon.Sharons broer hoeft geen kennis te maken met de nieuwste aanwinst in de familie. Hij kent Chris namelijk al. "Ik liet een pasfoto van hem zien. Toen zei mijn broer:De liefde houdt stand en inmiddels zijn de twee al veertien jaar samen. "Wij gingen daarna nog regelmatig met zijn vrienden op zaterdag en zondag naar Smithy's. Op den duur was ik 17 en toen merkte ik dat Smithy's toch niet meer zo leuk was. Er kwamen veel minder mensen en de artiesten die er kwamen vonden we ook niet altijd meer leuk. We kozen er steeds vaker voor om naar de bioscoop te gaan, of lekker thuis een filmpje te kijken", vertelt Sharon.Dat de disco nu failliet is, komt niet echt als een verrassing. Maar Sharon vindt het wel jammer. Ze is de discotheek dankbaar. "Veel mensen leren elkaar natuurlijk daar kennen. Zo is dat bij ons ook gegaan. Maar we waren toch niet meer van plan er naartoe te gaan. We zijn inmiddels twee kinderen (4 en 6 jaar) rijker. Dus dan moet je ook oppas regelen. Mijn neefjes en nichtjes gingen er nog wel naartoe. Maar het was toch niet meer zoals vroeger."Naast het ontmoeten van haar liefde Chris, staan Sharon nog meer bijzondere momenten bij in Smithy's. Zo herinnert ze zich nog de eerste keer dat ze in de discotheek kwam."Dat was met kerst. Ik was toen 14 en mocht onder begeleiding van mijn broer heen. Eigenlijk was ik natuurlijk te jong. Het mocht officieel niet. Maar ze vroegen bijna nooit naar je id-kaart en ik leek ook wel wat ouder."Alles is nieuw voor Sharon, maar ze geniet ervan. En van haar grote broer heeft ze weinig last. "Hij liet zijn zusje wel een beetje los. Maar ik snap mijn ouders ook wel. Je bent 14 en laat je kind dan op stap gaan."Een ander moment dat haar nog bijstaat is de komst van de Duitse dj Special D in februari 2005. "Dat leek me geweldig. Maar ik mocht niet heen, omdat ik toen op krukken liep. Dat was zo jammer. Maar toen ben ik later samen met Chris alsnog heen geweest."Nu is er definitief een einde gekomen aan het uitgaan in Smithy's Palace. De vestiging in Coevorden sloot een paar jaar geleden al de deuren. Nu is ook de discotheek in Eesveen failliet verklaard . Van een doorstart is geen sprake en inmiddels staat de inventaris al online te koop.Het tijdperk van de traditionele discotheek lijkt voorbij te zijn . Een onderzoeksbureau stelde twee jaar geleden vast dat het aantal discotheken tussen 2008 en 2017 met vijftig procent was gedaald. Dat het slecht gaat met disco's zou volgens onderzoekers onder meer komen door de verhoging van de alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaar.Vorig jaar juni sloot ook discotheek Afslag 30 in Beilen de deuren, vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Ondanks vergevorderde plannen voor een doorstart, kwam die er uiteindelijk niet