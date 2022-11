Politie vindt bijna 60 kilo illegaal vuurwerk in woning Hoogeveen

De politie heeft gisteren in een woning in het centrum van Hoogeveen bijna 60 kilo illegaal vuurwerk ontdekt. Een 61-jarige Hoogevener is aangehouden.

Het verboden sier- en knalmateriaal was verstopt in dozen in een woning aan de Jacob Catsstraat. Volgens de politie gebeurde de opslag "op een onprofessionele wijze, waardoor het grote schade kan aanrichten als het ontploft."