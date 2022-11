LTO Noord: 'Stikstofaanpak kabinet brengt geen einde aan onzekerheid boeren'

De Dwingelder - zelf melkveehouder - was onlangs samen met stikstofminister Van der Wal bij een boerengezin uit Overijssel voor wie een dwangsom dreigt als ze binnen enkele maanden hun stikstofuitstoot niet omlaag brengen. Het gaat om zogeheten PAS-melders, die eerder hun bedrijf konden uitbreiden met toestemming van de overheid door alleen een melding te doen. De rechter haalde hier een streep door, waardoor de boerenbedrijven eigenlijk illegaal zijn. Bruins zag de wanhoop in de ogen bij de getroffen landbouwers.

"Het is diep triest wat ik meemaak, mensen zijn radeloos en zitten in zak en as omdat hen een boete van 120.000 euro voor elke drie maanden boven het hoofd hangt. Zij kopen hier geen barst voor", wijst hij op de bekendgemaakte plannen die in zijn ogen geen soelaas bieden. "Er mist duidelijkheid voor dit soort bedrijven. Het enige wat je hoort is: we gaan er heel hard aan werken. Maar de mensen slapen 's nachts niet", briest Bruins.