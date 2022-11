De Week van Drenthe: mest, stikstof en uit logeren

Mest, stikstof, boeren en bedrijven. Ze kwamen deze week een paar keer voorbij in het Drentse nieuws.

Maar de week begon met logeren en vakantie. Het kan in Drenthe overal, overal is bijvoorbeeld wel een bed & breakfast te vinden. De gemeente Midden-Drenthe ontdekte na onderzoek ruim de helft van de b&b's geen vergunning heeft. Niet uit kwade wil, maar doordat mensen enthousiast aan de slag gaan zonder dat bij de gemeente te melden. Dat moet veranderen, vindt de gemeente. Er komt nieuw beleid, met nieuwe regels.

Dinsdag stond een schokkende rechtszaak op de rol van de rechtbank in Assen. Een vader die bij het Boomkroonpad zijn zoontje met een mes stak en daarna zichzelf verwondde staat terecht. Eerder zei de man tegen de rechter dat het een 'verknipte daad van liefde' was: hij wilde zijn zoon behoeden voor een slecht leven. Psychologen vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar vinden ook dat de daad hem wel aangerekend kan worden. De rechtbank vond dat ook, en veroordeelde de man tot vijf jaar cel en tbs.

Later deze week kwam stifstof weer in beeld, met de agrarische sector en ook de industrie. De boeren hoorden dat zij van de EU het uitrijden van dierlijke mest moeten verminderen. En het kabinet kwam met plannen om de stikstof te verminderen. Piekbelasters krijgen een aanbod om hun bedrijf te verkopen, en ook de industrie moet zijn steentje - of steen - gaan bijdragen.