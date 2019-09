Vleermuizen houden sloop Dieverder Dingspilhuus mogelijk op

Of het Dingspilhuus in Diever na de zomer tegen de vlakte gaat, is nog even onduidelijk. Vleermuizen zorgen mogelijk voor uitstel van de sloop van het oude dorpshuis.

Het Dingspilhuus is inmiddels vervangen door een nieuw dorpshuis: Hart van Diever. Het oude en versleten Dingspilhuus, waar bijna 45 jaar activiteiten plaatsvonden en inwoners kwamen voor vergaderingen, staat inmiddels enkele maanden leeg. De bedoeling is dat het na de zomer gesloopt wordt.Maar de sloop kan gevolgen hebben voor beschermde flora en fauna zoals vleermuizen. De aanwezigheid van de beesten zorgt mogelijk voor uitstel van de afbraak. De gemeente, die eigendom is van het Dingspilhuus, heeft in april 2019 een sloopmelding gedaan."Bij de sloopmelding hoort een flora en fauna onderzoek, onderdeel hiervan is het vleermuisprotocol", legt woordvoerder Vincent Nevels uit. "Het laatste onderzoek is eind oktober. We verwachten begin november meer duidelijkheid."De herinrichting van de locatie gebeurt in overleg met de inwoners van Diever. Er is inmiddels een startoverleg geweest. Wanneer het één en ander uitgevoerd wordt, is nog niet bekend.