Hunzeloop: ontdek vogels, otters en bevers in Tusschenwater

De wandelroute loopt door het hart van het in april geopende natuurgebied Tusschenwater. Het gebied ligt tussen het Zuidlaardermeer en het Annermoeras en is circa 250 hectare groot. Naast drinkwaterwinning en waterberging is het gebied ook ontwikkeld voor recreatie en natuurontwikkeling.Volgens boswachter Bertil Zoer van Het Drentse Landschap krijgen de wandelaars een prachtig nat moeraslandschap met een enorme vogelrijkdom te zien. "Er zijn al bijna honderd verschillende soorten vogels gezien. Voor de inrichting van het gebied waren dat er vijftig." De verdubbeling komt doordat het gebied veel natter en gevarieerder is geworden. De kluut en de krooneend zijn al gespot, maar wandelaars kunnen ook steltlopers, zilverreigers, ganzen en misschien zelfs wel de zeearend tegenkomen.Naast vogels hebben ook de bever en de otter het gebied ontdekt. "Als wandelaars goed opletten, zien zij dat de bever her en der al aan het knagen is geweest," vertelt Zoer. Dat de otter het gebied heeft gevonden weet Zoer omdat er geursporen van het beest zijn gevonden. Dit betekent waarschijnlijk dat de otter genoeg voedsel kan vinden en dat het dus goed gaat met de hoeveelheid vis in het gebied.Met de fauna gaat het dus goed in Tusschenwater. Of dit ook voor de flora geldt is nog even afwachten. "Daar is het gebied nog te jong voor. Dat is echt een zaak van de lange adem," weet Zoer. De grote boterbloem is al wel gezien. "Het is natuurlijk mooi dat die in het eerste jaar al opduikt. Het is hopelijk een voorproefje van wat ons nog te wachten staat. We laten ons verrassen."