'Monument' vertrekt bij Drentse Boermarken: 'Als je 82 wordt, moet je vooruitkijken'

"Ik heb geleerd dat je een feest op zijn hoogtepunt moet afbreken en dat je niet te lang door moet gaan", dat zegt Jan van der Struik van de Vereniging Drentse Boermarken. En dat moment is voor hem na 43 jaar nu aangebroken. Van der Struik neemt afscheid. "Als je 82 jaar wordt, moet je vooruit kijken en zorgen dat je goede opvolgers krijgt."

Maar voordat hij vooruit kijkt, blikt Van der Struik in een eigen magazine terug op zijn 43 jaar bij de Drentse Boermarken. "Dat was natuurlijk een leuke en bijzondere periode", vertelt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. "En ook een periode waarin je veel mooie dingen hebt kunnen doen voor de provincie." Met misschien wel als hoogtepunt een plaatsje op de lijst voor immaterieel cultureel erfgoed. "Dat is zeker een hoogtepunt geweest. Het is een stukje waardering naar de boermarken."

Verankerd in de samenleving

Het avontuur van Van der Struik bij de boermarken begon in 1979 met het Drents Landbouw Genootschap (DLG), de voorloper van LTO. "Ik werkte daar samen met Jan Hingstman. Dat was een echte plattelandsman. Die bracht dat enthousiasme op mij over", vertelt Van der Struik over het begin. "Hingstman werd toen voorzitter en ik secretaris." Het was voor hen zaak om de boermarken bij elkaar te brengen. "Dat vonden ze zelf ook belangrijk. Zo wilden de Boermarken wat meer 'power' krijgen om meer gedaan te krijgen."