Dorpshuis in Linde in zwaar weer: 'We kunnen gewoon niet zonder'

"We betalen nu zevenhonderd euro per maand aan energie," legt penningmeester Harm Mulder uit. "Het contract duurt nog tot eind dit jaar. Dan gaan we maandelijks ruim tweeduizend euro betalen."

Het bestuur doet er alles aan om kosten te besparen en subsidies aan te boren. Er is inmiddels geld toegezegd voor het aanbrengen van dubbel glas in de peuterspeelzaal. "Dat helpt een beetje," vertelt Mulder. "Maar daar gaan we geen honderden euro's energie mee besparen." Met tien man zetten ze de schouders eronder. "Dat zijn we verplicht aan de gemeenschap. We kunnen gewoon niet zonder dorpshuis." Volgens Mulder is het dorpshuis de spil in het dorp, zeker sinds het verdwijnen van de basisschool in Linde.