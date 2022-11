Duizenden bezoekers voor de wintermarkten in Orvelte en Gees

Pannenkoeken, kerstartikelen en vooral heel veel gezelligheid. De winterfairs in Drenthe zijn in volle gang, als voorlopers van de kerstmarkten.

Op de zaterdagmiddag weten bezoekers de Brink in Orvelte goed te vinden. Zo'n zestig standhouders hebben hun spullen uitgestald op het plein. Het is druk, maar gezellig, menen een aantal bezoekers. Opvallend veel vrouwen struinen de standjes af opzoek naar leuke hebbedingetjes. Kaarsen, kerstballen, babyspulletjes.

Het is er allemaal te koop. Maar het gaat toch ook zeker om de sfeer. "Ik ben eigenlijk nergens naar op zoek, we zijn wat aan het snuffelen", zegt een bezoekster. Die sfeer zit 'm ook in de ontmoetingen. "Heel gezellig, uit de kunst. We komen allemaal bekenden tegen, het is echt top.

Dat de sfeer in Orvelte belangrijk is, weet ook Manuela Huisman van de organisatie. "De catering loopt als een trein, van broodje beenham tot sateetje. Het is vooral het uitgaan, maar toch wordt er ook genoeg naar buiten gesleept."

Wintersfeer met een vleugje Kerst

Ook in Gees zijn al veel bezoekers op de been. Bezoekers van het evenement 'Gees in Wintersfeer' struinen door het de Dorpsstraat in het dorp. Verschillende boerderijen stellen hun oprijlaan voor standhouders ter beschikking. Ook sommige stallen worden vrijgegeven, wat er voor zorgt dat er om de dieren heen snuisterijen worden verkocht.

De winterfairs voelen dan misschien als voorloper van de kerstmarkten, in Gees puilen die stands niet uit van de kerstartikelen. Dat is volgens Carla Hidding van de organisatie zeker geen toeval: "Nee, het is puur wintersfeer. We willen er geen kerstmarkt van maken. Het gaat om pure gezelligheid."