Conservator Albert Haar stopt bij Cuby+Blizzards Museum in Grolloo

"Ik ben inmiddels 70 jaar oud en wil niet meer zo gebonden zijn", reageert Haar. "Bovendien beginnen na acht jaar dingen zich te herhalen en kostte het me veel tijd."Het betekent niet dat Haar straks helemaal niet meer te vinden is in het C+B Museum. "Ik wil best iets blijven doen op het gebied van advisering en ik wil ook als vrijwilliger aanblijven. Maar van die gebondenheid wil ik af."Het is nog niet bekend wie Albert Haar gaat opvolgen als conservator. Het bestuur van het museum is op zoek. Haar heeft nog wel een advies. "Er moet de komende tijd worden nagedacht over de toekomst van het museum. Daarom moeten ze iemand zoeken die geen kopie van mijzelf is."