Rechtbank spreekt zich uit over de rol van spoorloze Belg in fatale woningoverval Gees

Gaat de laatste verdachte van de dodelijke woningoverval in 2016 in Gees zes jaar later alsnog de cel in? De rechtbank in Assen beslist vandaag over de 10 jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) tegen de 30-jarige Fidan J. uit België heeft geëist.

Het OM gaat uit van diefstal met geweld met de dood tot gevolg. De van oorsprong Albanees is de laatste van de vier mannen die terecht stond voor de gruwelijke overval, waarbij de 69-jarige Koert Elders om het leven kwam. Twee Belgen kregen eerder al tot 13 jaar cel opgelegd. Een Amsterdammer werd veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Alsnog beslissen

Het gerechtshof bepaalde in 2019 dat de zaak van J. over moest worden gedaan. De rechtbank in Assen kwam vanwege een ernstige vormfout niet tot een veroordeling. Het hof vond dat deze fout geen gevolgen moest hebben voor de verdachten en besliste dat de rechtbank alsnog tot een oordeel moest komen. Dat gaat vandaag gebeuren.

Drugs en wapens

J. is ondertussen spoorloos. Hij kwam twee weken geleden dan ook niet opdagen op zijn rechtszaak in Assen. Zijn advocate wilde of kon niet vertellen waar de man verbleef, zei ze tegen de rechters. Volgens de officier van justitie: "Een man die niet terugdeinst voor geweld."

J. is zeker vijf keer veroordeeld voor onder meer deelname aan een criminele organisatie en drugsfeiten. In 2019 kreeg hij nog een celstraf van vijftig maanden opgelegd. De media in België schreven begin dit jaar over een strafzaak waarvan J. onderdeel was. Die zaak ging over een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met drugs en wapens.

Aanwezig in Gees

Het Antwerpse parket eiste tegen J. uit Borgerhout een celstraf van 10 jaar. Die zaak is nog niet afgerond. In de zaak Gees is nooit duidelijk geworden wat precies de rol van J. was. De officier van justitie zei over voldoende bewijzen te beschikken dat J. die nacht in Gees was. Dit blijkt volgens het OM onder meer uit telefoongegevens en camerabeelden.