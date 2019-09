ASTRON gebruikt 'internet van de toekomst' bij onderzoek naar neutronenster

Ah, de magnetische polen van een neutronenster zul je nu denken. 'Handig als je bij NASA werkt.' Maar het kan ons meer opleveren dan je in eerste instantie verwacht."Aan de ene kant is het puur fundamenteel onderzoek", zegt Joeri van Leeuwen. Dat houdt in dat we door dit onderzoek beter begrijpen hoe het heelal in elkaar zit en hoe bijzonder bijvoorbeeld de aarde en de zon zijn. "We weten ondertussen dat er net iets niet klopt aan onze beschrijving van de zwaartekracht. We proberen uit te vinden wat, omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe zwaartekracht werkt. Het is toch het spul wat jou nou in de stoel houdt en mij hier op de bank", zegt Van Leeuwen.Tegelijkertijd heeft het ook andere voordelen, vertelt hij. Terwijl wij nog aanmodderen met 4g en binnenkort 5g op onze mobiele telefoons, zijn ze bij ASTRON verder. "De technieken die we gebruiken om die ster te onderzoeken, dat wordt uiteindelijk je 7g of je 8g." Zo werd wifi al in 1972 ontdekt in Dwingeloo. En nu gebruikt iedereen dat. "Je moet fundamenteel onderzoek doen en dan trek je daar later technisch voordeel uit."Net als de aarde hebben neutronensterren polen, legt Van Leeuwen uit. En net als op aarde ontstaat er een soort poollicht door de magnetische velden en de straling van de zon. "En zo'n neutronenster draait heel snel rond, dus je krijgt een soort vuurtoren in het heelal. Die lichtbundels zwiepen door de ruimte en die kun je bijvoorbeeld zien met de telescopen in Westerbork en Exloo", legt hij uit.Wie meer wil lezen over het onderzoek moet de nieuwe editie van het tijdschrift Science in huis halen. Daar worden de resultaten van het onderzoek uitgebreid in gepubliceerd.