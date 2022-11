Liesbeth Niessink nieuwe lijsttrekker Forum voor Democratie Drenthe

Forum voor Democratie in Drenthe gaat met Liesbeth Niessink als lijsttrekker de komende Provinciale Statenverkiezingen in. De Drentse kandidatenlijst werd gisteren bekend gemaakt tijdens een landelijke partijcongres van FvD in Zaandam.

De 34-jarige Niessink komt uit Roden en werkt in een elektronicawinkel. Ze volgt Hendrikus Velzing op als lijsttrekker. Hij voerde vier jaar geleden de lijst aan bij Forum voor Democratie in Drenthe. Velzing is nog altijd fractievoorzitter van de partij en staat als nummer twee op de lijst. Ook huidig Statenlid Johnny Bos is opnieuw verkiesbaar en brengt daarmee de totale kandidatenlijst voor de partij op drie.