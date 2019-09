Meeste Drentse armen wonen in de gemeente Emmen

Noordenveld is de Drentse gemeente waar relatief de minste armen wonen. Daar leven 1217 (4 procent van alle inwoners) mensen in armoede. In Tynaarlo (1363), Meppel (1371), De Wolden (970), Midden-Drenthe (1366) hebben relatief iets meer mensen te maken met armoede: 4,2 procent van de bevolking.In 2017 leefden er bijna 939.000 Nederlanders in armoede. Dat is ongeveer 5,7 procent van de bevolking, zo meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens het planbureau leeft een persoon of gezin in armoede wanneer het inkomen niet voldoende is voor het ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’.Dit criterium is gebaseerd op de minimale kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, een klein bedrag voor ontspanning en nog een budget voor sociale activiteiten. In 2017 lag het criterium voor een alleenstaande op een budget van 1135 euro per maand. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag wonen zowel absoluut als relatief de meeste mensen in armoede.Opvallend is dat in de drie noordelijke provincies relatief veel autochtone Nederlanders in armoede leven. Vooral in de regio's Zuidoost-Drenthe en Oost-Groningen is dat het geval.