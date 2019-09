Tbs van 'weigerachtige' brandstichter met twee jaar verlengd

De Groninger werd in 2015 veroordeeld tot een jaar cel en tbs met dwangverpleging voor meerdere brandstichtingen, belaging en bedreiging in Groningen en Drenthe.Hij kampt met meerdere psychische stoornissen en verblijft sinds vier jaar in de tbs-kliniek in Almere. De voortgang van de behandeling van de man verloopt moeizaam. Volgens deskundigen komt dat mede door zijn weigerachtige houding.Daardoor heeft de man nog geen uitzicht gehad op begeleid verlof. De kliniek krijgt de man maar weinig gemotiveerd. Ook doet hij niet mee aan dagprogramma's en mag hij uitslapen tot twaalf uur in de middag.Een recreatiewoning in Eelderwolde brandde door toedoen van de man op 30 april 2013 volledig af. Een nabijgelegen woning liep schade op. De bewoonster van de recreatiewoning, een ex-vriendin van de man, was die nacht niet thuis. Na het beëindigen van de relatie werd de vrouw voortdurend door hem gestalkt en bedreigd.Op 15 juni 2014 stak de man goederen in het trappenhuis van een pand van de verslavingszorg aan de Coendersweg in Groningen in brand. Alle bewoners werden geëvacueerd. De brand bleef beperkt tot het trappenhuis.In juni 2009 stak de man een caravan aan de Friesestraatweg in brand. Ook daar was de bewoonster die nacht niet aanwezig.