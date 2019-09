Dick Lukkien na oefenzege: Na de pauze erg goed gespeeld

FC Emmen wint achter gesloten deuren van FC Groningen: Peńa matchwinner

De zesde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Volgens de oefenmeester, die in een leeg Euroborg (publiek en pers mochten niet naar binnen) begon met Van der Lei, Bijl, Heylen, Gorgülü, Burnet, Veendorp, Chacon, Peńa, De Vos, Quispel en Roosken, was de eerste helft slordig en werd zijn ploeg af en toe verrast door het hoog druk zettende FC Groningen.Na rust werden Chacon, Gorgüluü en Burnet (die ook maar een helft zouden spelen) vervangen door Camara Bos, Lentini Caciano (onder 19-speler) en Slagveer.Slagveer kreeg na rust ook de eerste grote kans. Lukkien: "We trokken het initiatief in de tweede helft al snel naar ons toe en scoorden uit een strafschop van Peńa de gelijkmaker. Daarna scoorde Caciano op schitterende wijze, een schot via de onderkant van de lat, de 1-2. We kregen een tikkie toen Groningen vanuit de aftrap de 2-2 maakte, maar vijf minuten voor tijd schoot Peńa met een vrije bal vanaf zo'n 25 meter de 2-3 binnen."Matchwinner Peńa speelde als diepste middenvelder. Een bewuste keuze van Lukkien. "We weten hoe hij het op links doet, maar we wilden hem nu ook eens dicht achter de spits zijn en hij deed het vooral na rust prima."De nieuwe Belgische aanwinst, Michaël Heylen, maakte volgens de oefenmeester van FC Emmen ook een bevredigend debuut. "De centrale verdedigers stonden goed. Er werden weinig kansen weggegeven, dus dat smaakt naar meer."