Kinderen uit Oeganda komen naar Drenthe voor schaakles

"Een jaar geleden vond ik het hier heel leuk", vertelt de Oegandese. Ze was toen aanwezig bij het schaaktoernooi van Hoogeveen. "Ik heb mijn leerlingen meegenomen, zodat zij dezelfde ervaring krijgen die ik vorig jaar kreeg." Ze krijgen een speciaal 'schaakkamp', dat is bedacht door Schaaktoernooi Hoogeveen.Volgens Jeroen Bottema van Schaaktoernooi Hoogeveen is de komst de Oegandezen het bewijs dat Hoogeveen een echte schaakstad is. Er wordt al 23 jaar een schaaktoernooi gehouden. "Zelfs de schaakbond heeft interesse in wat wij hier doen."De kinderen van Namaganda's schaakschool krijgen speciale lessen, bezoeken scholen en doen dit weekend mee aan een internationaal schaaktoernooi in het Groningse Bourtange. Ook mogen ze het tegen Nederlandse topschakers opnemen."Als ze teruggaan naar Afrika, zijn ze de besten van de regio", vertelt Namaganda. Ze stoomt ze allemaal klaar voor het schaakgrootmeesterschap.Op basisschool De Krullevaar in Hoogeveen nemen de Oegandese kinderen het op tegen leerlingen uit de 'kwadraatklas'. Dat zijn leerlingen voor wie het normale lesprogramma te weinig uitdaging biedt. "Hij focust heel goed voor een zet", zegt een van de leerlingen over zijn Oegandese tegenstander.Voor de Oegandezen is het dan ook meer dan 'zomaar een spelletje'. "Hoeveel potjes ik normaal speel, weet ik niet", zegt de elfjarige Kirabo Abigail. "Ik speel het op internet en tegen vrienden. Het is best wel veel." Ze droomt al van medailles en trofeeën. "Schaken helpt om betere beslissingen te maken en kritisch te denken."Al jaren leert Namaganda kinderen schaken. Het verhaal van een van haar leerlingen werd in 2016 verfilmd als ' Queen of Katwe '. Het meisje kon dankzij haar schaaktalent de sloppenwijken van Oeganda vaarwel zeggen. Inmiddels leidt Namaganda zo'n duizend kinderen op.