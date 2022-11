Cuby Museum boekt bezoekersrecord net voor wintersluiting

Feestelijk is het niet, de tijdelijke wintersluiting die begint voor het Cuby Museum in Grolloo. Toch werd er vanochtend wel een klein feestje gevierd. Het museum rondom de bluesformatie Cuby & The Blizzards van Harry Muskee ontving de 4600ste bezoeker van dit jaar en dat is voor de 'bluesboerderij' in Grolloo een bezoekersrecord.

Die 4600ste bezoeker was Erena Klijn Velderman uit Lochem. Ze bezocht samen met haar man het Cuby Museum. Ze werd feestelijk onthaald door voorzitter Lukas Koops en nam een bos bloemen en het boek Somebody Will Know Someday in ontvangst.

Optredens gezien

Het echtpaar is een weekendje weg in Drenthe en wilde ook naar het museum in Grolloo. "Het is de eerste keer dat we in het museum zijn. Vroeger gingen we wel naar optredens van Cuby & The Blizzards. Bijvoorbeeld in zaal Buitenlust in Harfsen", vertelt Erena Klijn Velderman.

Het oude bezoekersrecord stond op ruim 4500 bezoekers, dat werd vorig jaar behaald. De organisatie achter het museum is er trots op, ook omdat het gebouw dit jaar beperkt open is geweest, voornamelijk alleen van donderdag tot en met zondag.

Wintersluiting

Na vandaag sluit het Cuby Museum drie maanden lang de deuren. Op die manier proberen de initiatiefnemers te besparen op de hoge energiekosten. Normaal gesproken zou het museum in de wintermaanden nog op zondagen open zijn. Het bestuur baalt eigenlijk van het eigen besluit: "Maar we moeten wel, anders komen we voor onverantwoorde uitgaven te staan. Door tijdelijk te sluiten hopen we het verbruik met een kwart te verminderen, zodat onze maandlasten volgend jaar weer wat naar beneden kunnen."