Asser Havenkwartier oplossing voor woningnood Groningen?

Volgens wethouder Karin Dekker, die zelf in Groningen-stad woont, liggen daar kansen. "Het is een verschrikkelijk mooi gebied. In het Havenkwartier kun je binnenstedelijk wonen, je zit vlakbij het station, stapt zo op de trein richting Groningen. Voor mensen die werken in Noord-Nederland en de stad te druk vinden, is dit een mooi alternatief. En het wordt met name genoemd in de regio Groningen-Assen als potentieel gebied om bij te dragen aan het verhelpen van de woningnood in Groningen en regio."Assen wil voor 450.000 euro een actueel ontwikkelingsplan voor het Havenkwartier maken en het aantrekkelijker maken met evenementen en tijdelijke bedrijvigheid. Het industriegebied rond de kop van het Havenkanaal, vlakbij het centrum, ligt al jaren te wachten op herontwikkeling. Er was in 2012 al een plan van de gemeente, Actium en ontwikkelaar Credo. Dat ging uit van meer dan duizend huizen, met mogelijkheden tot wonen aan het water. Maar door het inzakken van de woningmarkt, belandde dat in de ijskast.Nu wil Assen toch weer vooruit met het gebied. Vooral sinds de pleziervaart weer door het Kanaal en het Havenkanaal gaat, kriebelt het bij de gemeente. De bootjes maken het gebied aantrekkelijker om te wonen, voor horeca en recreatieve ontwikkeling. Assen wil dat uitbuiten. Hoogbouw moet er komen, in drie tot vier woonlagen, met een mix van koop en sociale woningbouw. Vorig jaar begon al een woonwensenonderzoek.De gemeente heeft al wat panden in eigendom door actieve aankoop in het verleden. Die worden nu verhuurd, zoals de Asser Ondernemersfabriek in de hoge graansilo en de daklozenopvang. Maar er ligt ook nog een rioolwaterzuivering in de buurt, een staalfabriek en aanstekerfabriek Swedish Match. Allemaal bedrijvigheid waar veiligheidscirkels en stankcirkels woningbouw in de nabijheid in de weg staan. "Dat stuit op problemen waar toch een oplossing voor moet komen", aldus Dekker. Meteen praten over uitplaatsing, gaat te ver. "Daar moet juist in het masterplan naar gekeken worden."Om alles goed in kaart te brengen, wil de gemeente de komende maanden het oude masterplan actualiseren. "De tijden zijn veranderd, duurzaam, circulair en gasloos bouwen hebben hun intrede gedaan." Assen heeft het afgelopen half jaar er al 100.000 euro in gestopt. Daar moet nog 4,5 ton bij.Daarvan is 50.000 euro bedoeld als opstartsubsidie. Nodig om 'de markt' te verleiden tot invulling van panden met leuke initiatieven en evenementen op de Havenkade. "We willen ervoor zorgen dat dit gebied in trek komt, door het weer onder de aandacht te brengen. En omdat we zelf geen evenementenbureau zijn, moeten we dat de markt laten regelen", aldus Dekker. Ze verwijst naar het Groninger Ebbingekwartier, dat op die manier ook herontwikkeld is. "Daar kwam weer reuring door kleine bedrijfjes en cafeetjes." Die reuring is volgens Dekker ook in het Havenkwartier nodig om het gebied weer interessant maken.Dit najaar komt er een bijeenkomst om goede ideeën op te halen voor tijdelijke initiatieven in het gebied. Ondertussen wordt gewerkt aan een vernieuwd masterplan voor transformatie van het havengebied. Dat moet voor volgend jaar zomer klaar zijn.