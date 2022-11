Midwinterhoorn van stal in de 'donkere dagen voor Kerst'

Je hebt geen idee hoe ze het doen, maar het resultaat mag er wezen: het blazen op de Midwinterhoorn. Het is er de tijd weer voor, tijdens het eerste adventsweekend. Het is traditie dat de blazers weer in actie komen in 'de donkere dagen voor Kerst'.

Het gebeurde vandaag op meerdere plekken in Drenthe. Onder meer in Zorgvlied kon je er een wandeling aan wijden. Een uurtje, vijf kilometer lang. Onderweg kwam je langs de blazers, waarvan de 21-jarige Marten Brak er een van is. "Ik ben zelf in september vorig jaar begonnen met oefenen, op de leenhoorn die we in de groep hebben. Ik vond het zo leuk dat ik er binnen een maand zelf een gekocht heb."

Zelf bouwen

Op zijn hoofd prijkt een pet met een midwinterhoorntje van metaal eraan. Hij is er aardig fanatiek in geworden. "Ik ben nu zelf een hoorn aan het maken. Het is bijna klaar, ik zit in de afwerkingsfase: aflakken en pitriet eromheen doen." Dat is natuurlijk een mooi vooruitzicht, zo'n zelfgebouwde midwinterhoorn. Maar hoe die dan gaat klinken? "Dat is afwachten inderdaad, ja."