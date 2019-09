Plan voor uitbreiding Land van Bartje stuit op weerstand

Het Land van Bartje is al jaren bezig met de uitbreidingsplannen. “De eerste ideeën stammen al uit 2010”, verzuchtte Koos Kranenburg van het park. “We hebben veel overlegd met gemeente en bewoners, concessies gedaan. Maar het duurt nu wel erg lang en dat kost ons geld.”Land van Bartje wil onder andere maximaal honderd nieuwe recreatiewoningen bouwen, ter vervanging van stacaravans. Ook wil het park een recreatieterrein inrichten en een multifunctioneel gebouw neerzetten. Zabel noemde het een onzalig plan en wees op de aantasting van de natuur.In de gemeenteraad is ook nog wel de nodige twijfel over de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan. Veel fracties vinden de plannen te weinig concreet. “Daarmee lijkt het op een vrijbrief”, aldus Marjoleine Schoevers van de PvdA.Pieter de Groot van GroenLinks: “We weten nu te weinig. De ondernemer zegt, keur het bestemmingsplan goed en dan maken we het concreter. Maar daar gaan wij niet mee instemmen.”Ook het CDA is kritisch. “Als iemand een schuur wil bouwen weten we ook vooraf waar die komt te staan. Deze plannen zijn te vaag en dat helpt niet om draagvlak te krijgen”, zei Roelof Tuin.Volgens wethouder Freek Buijtelaar moet er nog duidelijkheid komen of de uitbreidingsplannen van Het land van Bartje geraakt worden door de jongste ontwikkelingen rond stikstof. Door een uitspraak van de Raad van State mag er niet meer zo maar gebouwd worden in de buurt van Natura 2000 gebieden. “We wachten nog op de rekenmethodes."