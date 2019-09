Hilda Mulder uit De Wijk volgt vertrokken wethouder Mirjam Pauwels in De Wolden op

Mirjam Pauwels liet de gemeente eerder dit jaar weten dat ze in Assen wethouder zou worden. Daar volgt ze de vertrokken wethouder Roald Leemrijse op. Deze week heeft gemeente De Wolden officieel afscheid van Pauwels genomen. Sinds haar mededeling is de VVD in de gemeente De Wolden op zoek naar een opvolger, zowel binnen als buiten de gemeente.Die opvolger hebben ze dus in de persoon van Hilda Mulder gevonden. Mulder is inmiddels acht jaar raadslid voor de VVD. In het dagelijks leven werkt ze als projectleider bij Recreatieschap Drenthe.Volgens VVD fractievoorzitter Marcel Hulst is Mulder een goede kandidaat om wethouder te worden. "Hilda is al jarenlang zeer betrokken bij De Wolden. Ze heeft een groot netwerk in zowel De Wolden als in Drenthe. Door haar achtergrond, ervaring als raadslid en haar persoonlijke eigenschappen is zij de geschikte kandidaat."Hilda Mulder zal in de gemeenteraadsvergadering van 26 september worden benoemd.